Полузащитник «Лейпцига» Лаймер пополнит состав «Баварии» на правах свободного агента

Руководство «Баварии» находится в шаге от подписания центрального полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своих соцсетях, мюнхенский клуб договорился с 25-летним австрийцем о бесплатном трансфере по окончании сезона-2022/23.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «быки» выражали готовность продать хавбека прошедшим летом, однако баварцы отказались покупать футболиста за 35 миллионов евро.

Напомним, что Лаймер выступает за «Лейпциг» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 167 матчей, забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.