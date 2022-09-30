Семак ответил на вопрос, сыграет ли Барриос в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о текущем состоянии опорного полузащитника клуба Вильмара Барриоса в преддверии матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Отметим, что 28-летний колумбиец последним из игроков присоединился к сине-бело-голубым после матчей сборных в сентябре.

– Должен готовиться, да. Ночью прилетел. Сейчас посмотрим на его состояние, и, если все нормально, то будет готовиться к матчу, – приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что матч «Зенит» – «Ростов» состоится 2 октября на «Газпром Арене». В данный момент петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Ростов» идет вторым (22 очка).