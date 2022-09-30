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Жезус перешел в «Арсенал», потому что устал от требований Гвардиолы

Форвард пять лет провел в «Манчестер Сити».
30 сентября 2022 15:49
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, почему этим летом ушел из «Манчестер Сити».

«Дело в том, как Гвардиола понимает футбол и чего он хотел. Дальше вам решать, принимать его требования или нет. Если ты не согласен, то должен сказать спасибо за совместную работу и принять новый вызов. Я выполнял все требования, но настал момент, когда я сказал: «Я хочу испытать что-то новое». Я поблагодарил тренера, он все понял, и мы двинулись дальше. В «Арсенале» все по-другому. Другие игроки, разные способы ведения игры», - сказал Жезус бразильским журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне 25-летний форвард забил четыре гола и отдал три результативные передачи в восьми матчах за «пушкарей».

источник: «Советский спорт»
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