Александр Кержаков: В «Зените» правильно убрали меня в сторону в 2006-м

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих спортивных сожалениях.

«Ситуация с «Зенитом» в 2006-м году. Мне казалось, что меня должны отпустить в «Севилью». Я думал: «Почему они меня не отпускают?» Сейчас я понимаю, что правильно меня тогда убрали в сторону», - сказал бывший футболист в интервью комментатору и журналисту Геннадию Орлову на ютуб-канале.

К слову, в декабре 2006 года Кержаков перебрался в испанскую «Севилью», за которую выступал на протяжении двух лет до 2008 года.