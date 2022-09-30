Шишкин считает, что «Спартак» обыграл «Зенит» благодаря Абаскалю

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин дал комментарий после победы красно-белых над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Думаю, тут во многом заслуга тренера. Видно, что идет работа, что Абаскаль заставляет своих футболистов играть на максимуме. Это радует», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились дважды Квинси Промес (79-я и 90-я минуты) и Александр Соболев (87-я).

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).