Отступные за Милитао по новому контракту с «Реалом» составят 1 миллиард евро

Мадридский «Реал» подпишет новый контракт с защитником Эдером Милитао. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, договор будет рассчитан до 2028 года, а отступные за бразильца составят 1 миллиард евро. Защитник будет получать 7 миллионов евро.

Напомним, что Эдер перешел в стан «сливочных» в 2019 году из «Порту» за 50 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 97 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. В составе мадридского клуба Милитао стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.