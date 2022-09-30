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«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» за трансфер Феррана Торреса еще 52 млн евро

На данный момент сине-гранатовые перевели английскому клубу только 3 млн евро.
30 сентября 2022 19:00

Испанская «Барселона» должна заплатить английскому «Манчестер Сити» за трансфер вингера Феррана Торреса еще 52 миллиона евро. На данный момент сине-гранатовые перевели «горожанам» только 3 млн евро. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Напомним, что Торрес перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» в январе 2022 года за 55 миллиона евро. С тех пор он провел за сине-гранатовых 33 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее приводилась информация, что лондонский «Арсенал» предложил каталонцам за 22-летнего испанца 30 миллионов евро.

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«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» за трансфер Феррана Торреса еще 52 млн евро
На данный момент сине-гранатовые перевели английскому клубу только 3 млн евро.
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