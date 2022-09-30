«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» за трансфер Феррана Торреса еще 52 млн евро

Испанская «Барселона» должна заплатить английскому «Манчестер Сити» за трансфер вингера Феррана Торреса еще 52 миллиона евро. На данный момент сине-гранатовые перевели «горожанам» только 3 млн евро. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Напомним, что Торрес перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» в январе 2022 года за 55 миллиона евро. С тех пор он провел за сине-гранатовых 33 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее приводилась информация, что лондонский «Арсенал» предложил каталонцам за 22-летнего испанца 30 миллионов евро.