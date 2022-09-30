Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Манчестер Сити», а не против Холанда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, как остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Мы будем играть не против Холанда, а против «Ман Сити». Мы уверены в своих силах. Если будем действовать как команда, то сможем победить соперника», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что команды встретятся между собой в рамках девятого тура чемпионата Англии. Игра состоится 2 октября на стадионе «Этихад». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.