Гол Мане помог «Баварии» разгромить «Байер» в матче Бундеслиги

«Бавария» на своем поле оказалась сильнее «Байера» в матче восьмого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу мюнхенского клуба.
В составе победителей отличились Лерой Сане (3-я минута), Джамал Мусиала (17-я), Садио Мане (39-я) и Томас Мюллер (84-я).
Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана с 15 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Херардо Сеоане находятся на 16-й строчке, имея в своем активе пять очков.
В следующем туре «Бавария» отправится в гости к дортмундской «Боруссии», а «Байер» примет дома «Шальке». Обе встречи состоятся 8 октября.
источник: «Советский спорт»