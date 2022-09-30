«Атлетик» разгромил «Альмерию» и вошел в тройку лучших чемпионата Испании

«Атлетик» на своем поле оказался сильнее «Альмерии» в матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба из Бильбао.
В составе победителей отличились Иньяки Уильямс (10-я минута), Охиан Санчет (17-я), Нико Уильямс (62-я) и Микель Весга (84-я).
Таким образом, «Атлетик» с 16 очками поднялся на третью позицию турнирной таблицы Ла Лиги. «Альмерия» находится на 17-й строчке, имея в своем активе четыре очка.
В следующем туре «Атлетик» отправится в гости к «Севильи», а «Альмерия» примет дома «Райо Вальекано». Обе игры состоятся 8 октября.
источник: «Советский спорт»