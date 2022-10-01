«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси до 2024 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен Лионель Месси может подписать новое трудовое сотрудничество с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скиры в своих соцсетях.

Согласно данным источник, руководство парижан заинтересовано в том, чтобы предложить 35-летнему аргентинцу контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. Всего за команду он отыграл 45 матчей, забил 17 голов и отдал 23 результативных передачи. Его действующий контракт истекает ближайшим летом.