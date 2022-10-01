Гвинея была лишена права проведения Кубка африканских наций в 2025 году

Кубок африканских наций-2025 не будет разыгран в Гвинее. Об этом сообщил президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе.
По его словам, страна лишилась права проведения будущего турнира в связи с неготовностью инфраструктуры.
– В Гвинее не готовы к проведению турнира. Нужно возобновить процесс предоставления потенциальным принимающим странам возможности участвовать в торгах. CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы, – цитируют Мотсепе зарубежные СМИ.
Отметим, что действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Сенегала, обыгравшая в финале Египет.