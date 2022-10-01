Мбаппе недоволен дисциплиной Неймара

Стало известно о том, почему форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе настаивал на продаже своего одноклубника Неймара прошедшим летом.

По информации французской прессы, футболист на протяжении двух последних сезонов был недоволен подходом бразильца к тренировочному процессу. Килиан считает, что нападающий не обладает достаточной дисциплинированностью. Именно поэтому Мбаппе обращался к руководству парижан с вопросом о возможном трансфере Неймара в другую команду.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мбаппе забил девять голов в десяти матчах. В свою очередь Неймар отличился 11 забитыми мячами и восемью голевыми передачами в 11 играх.