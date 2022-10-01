Суарес считает Луиса Энрике лучшим тренером в своей карьере

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес, в данный момент выступающий за «Насьонал», высказался о работе главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

Отметим, что уругвайский футболист играл под руководством специалиста в каталонском клубе с 2014 по 2017 годы. За это время сине-гранатовые стали победителями Лиги чемпионов, а также двукратными чемпионами Испании.

– Конечно, команда может проигрывать, но Луис Энрике должен быть доволен. Сборная Испании – один из претендентов на победу на чемпионате мира. Энрике – лучший тренер в моей карьере. Я считаю так из-за его умения передавать команде уверенность и доносить свои идеи, – цитирует Суареса испанская пресса.

Напомним, что Энрике возглавил сборную Испании в ноябре 2019 года. При нем команда дошла до полуфинала чемпионата Европы-2020, а также вышла в финальную часть ЧМ-2022.