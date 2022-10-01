Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» останется идеальным клубом после его ухода

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, насколько сильно изменится английский клуб после того, как он покинет стан «горожан».

Отметим, что действующее соглашение 51-летнего испанца с командой рассчитан до конца сезона-2022/23.

– Если я останусь в «Манчестер Сити», все будет идеально. Если я не останусь в «Манчестер Сити», клуб тоже будет идеальным. Я знаю, насколько они сильны и насколько хороши решения, которые они принимают, – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что Гвардиола тренирует «Сити» с июля 2016 года. За это время клуб стал четырехкратным чемпионом Англии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.