«Челси» претендует на подписание голкипера сборной Англии Пикфорда

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд может пополнить состав одного из топ-клубов АПЛ. Об этом сообщает британская пресса.

По информации источника, в приобретении 28-летнего игрока заинтересован «Челси», намеренный усилить позицию голкипера в ближайшие трансферные окна. Отмечается, что еще одни претендентом на футболиста является «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Пикфорд выступает за «Эвертон» с июля 2017 года. Всего за «ирисок» он провел 205 матчей, пропустил 292 гола и 55 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Текущая стоимость вратаря оценивается в 28 миллионов евро.