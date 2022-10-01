Скоулз выразил мнение, что в данный момент Варан не является великим футболистом

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре защитника клуба Рафаэля Варана.

Отметим, что 29-летний француз пополнил состав «красных дьяволов» летом 2021 года, перейдя из «Реала». Всего за команду он провел 35 матчей, забил один гол и отдал один результативный пас.

– Если вы видели Рафаэля в прошлом сезоне, то знаете, что Варан выглядел не очень хорошо. Не думаю, что это было отличное трансферное окно. Варан, который был великим футболистом, теперь уже не великий игрок, – цитирует Скоулза испанская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в шести турах. 2 октября подопечные Эрика тен Хага на выезде встретятся с «Манчестер Сити».