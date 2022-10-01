Мбаппе рассчитывал на то, что «ПСЖ» подпишет Рэшфорда летом 2022 года

Стало известно о том, какого игрока линии атаки хотел видеть в «Пари Сен-Жермен» форвард клуба Килиан Мбаппе.

По информации британских СМИ, француз предоставил руководству парижан список из футболистов, в котором фигурировал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Однако команда не делала официальное предложение англичанам по покупке игрока.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником академии «МЮ». Всего в составе «манкунианцев» он провел 309 матчей, забил 96 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.