Нобоа и Сарвели выйдут в стартовом составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 11-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 1 октября, в Оренбурге. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Любимов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо, Мелкадзе, Сарвели.
Добавим, что в данный момент сочинцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Что касается «Оренбурга», то подопечные Марцела Лички идут на девятой строчке (12 очков).
источник: «Советский спорт»