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Болельщики «Баварии» вывесили баннер в поддержку женщин в Иране перед появлением Азмуна на поле

Игра прошла на «Альянц-Арене».
01 октября 2022 14:47
автор: Александр Поволоцкий

Фанаты мюнхенской «Баварии» поддержали женщин Ирана во время домашнего матча 8-го тура чемпионата Германии против «Байера» (4:0).

Болельщики вывесили плакат, на котором написали: «Солидарность с феминистской революцией в Иране». Баннер появился на трибуне перед появлением на поле иранского форварда Байера» Сердара Азмуна.

В середине сентября 22-летняя девушка скончалась в больнице Ирана после того, как ее привезли из полицейского участка за «неправильное» ношение хиджаба.

Отметим, что футболист ранее также высказывался в поддержку протестов, которые организовали женщины на его родине.

Добавим, что Сердар выступал в РПЛ, играя за «Рубин» и «Зенит».

источник: «Советский спорт»
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