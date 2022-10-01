Защитник «Зенита» Караваев – о «Ростове»: Карпину удалось создать мотивированный коллектив

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 2 октября на «Газпром Арене». Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– У «Ростова» хорошая, сыгранная команда, довольно много молодых футболистов, практически все из России. Валерию Георгиевичу удалось создать мотивированный коллектив. Думаю, за счет этого и слаженности действий они и достигают успеха. Я надеюсь, что будет хороший матч, – цитирует Караваева клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Добавим, что в данный момент петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина располагаются на второй строчке (22 очка).