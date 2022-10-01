«Химки» – ЦСКА: Кучаев и Чалов начнут предстоящую встречу с первых минут

«Химки» и ЦСКА опубликовали свои стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Отметим, что предстоящую встречу рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Игра состоится в субботу, 1 октября, и начнется в 16:30 мск.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Долгов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Чалов.

Добавим, что в данный момент армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Что касается «Химок», то подопечные Спартака Гогниева идут 13-ми (8 очков).