«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ, реализовав два пенальти

В 11-м туре РПЛ «Оренбург» на своем поле разгромил «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых по одному мячу записали на свой счет Тимур Аюпов (3-я минута), Габриэль Флорентин (21), Владимир Сычевой (44, с пенальти) и Химми Марин (53, с пенальти).

Гости ответили точным ударом Тимофея Шипунова (69).

«Оренбург» набрал 15 очков и в данный момент занимает восьмое место. »Сочи» с 17 очками располагается на шестую строчку.

РПЛ

11-й тур

«Оренбург» - «Оренбург» - 4:1 (3:1)

Голы: Аюпов, 3; Флорентин, 21; Сычевой, 44 (пен.); Марин, 53 (пен.).