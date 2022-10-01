Зайнутдинов пропустит матч с «Химками» из-за небольшого повреждения

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о том, почему полузащитник армейцев Бактиер Зайнутдинов не был включен в заявку команды на гостевой матч 11-го тура чемпионата России с «Химками».

Отметим, что предстоящая встреча клуб состоится 1 октября в 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Кукуян.

– Сейчас вне общей группы находится только Бактиер Зайнутдинов, который приехал из сборной с небольшим повреждением. После игры с «Сочи» мы его осмотрели и решили, что надо его поберечь, он будет готовиться к игре с «Динамо», – сказал Безуглов в интервью клубной пресс-службе армейцев.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Что касается «Химок», то подопечные Спартака Гогниева идут 13-ми (8 очков).