«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и продолжает лидировать в АПЛ

«Арсенал» на своем поле оказался сильнее «Тоттенхэма» в матче девятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».
В составе победителей отличились Томас Парти (20-я минута), Габриэл Жезус (49-я) и Гранит Джака (67-я).
Гости ответили забитым мячом в исполнении Гарри Кейна (31-я, с пенальти).
Отметим, что с 62-й минуты «шпоры» играли в меньшинстве - с поля был удален Эмерсон Роял.
Таким образом, команда Микеля Артеты с 21 очком продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на третьей позиции, имея в своем активе 17 очков.
В следующем туре «Арсенал» примет дома «Ливерпуль» (9 октября), а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Брайтону» (8 октября).
источник: «Советский спорт»