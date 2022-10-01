Роналду не будет изображен на постере ЧМ-2022 в Катаре

В британских СМИ появилась информация о футболистах сборной Португалии, которые могут появиться на постере национальной команды во время ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что каждая команда, которая принимает участие в турнире, выберет по одному игроку, изображение которого появится на плакате на небоскребе в городе Доха.

Сообщается, что на постере не будет полузащитника Криштиану Роналду. Вместо 37-летнего футболиста могут изобразить нападающего Диогу Жоту или защитника Бруну Фернандеша.

Добавим, что Роналду провел в текущем сезоне десять матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил один гол.