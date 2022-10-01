Массимилиано Аллегри: Пытаемся вернуть «Ювентус» к победе упорным трудом и страстью

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре подоопечных в текущем сезоне.

Отметим, что туринская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав десять очков в семи матчах.

«Пытаемся вернуть «Ювентус» к победе упорным трудом и страстью. У нас много времени, чтобы восстановиться, как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов. К счастью, в футболе всегда есть шанс начать заново», — цитируют Аллегри итальянские СМИ.

Добавим, что в 8-м туре «Ювентус» сыграет с «Болоньей». Матч состоится 2 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.