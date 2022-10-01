Дортмундская «Боруссия» уступила «Кельну», потерпев третье поражение в сезоне

«Кельн» нанес поражение дортмундской «Боруссии» в выездном матче 8-го тура чемпионата Германии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе »Кельна» отличились Флориан Кайнц (53-я минута), Штеффен Тиггес (56-я) и Деян Любичич 971-я). У »Боруссии» один гол забил Юлиан Брандт (31-я). В свои ворота мяч отправил Бенно Шмиц (78-я).

Добавим, что дортмундский клуб занимает четвертое место в таблице, набрав 15 очков. «Кельн» располагается на седьмом месте с 13 баллами.