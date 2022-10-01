«Урал» победил на выезде «Локомотив», команды доигрывали матч вдесятером

Матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом» завершился победой клуба из Екатеринбурга со счетом 4:2.
В составе хозяев голы забили Дмитрий Баринов (92) и Иван Игнатьев (93). »Урал» ответил забитыми мячами Алексея Каштанова (7), Александра Юдина (41), Лазара Ранджеловича (62) и Даниэля Мишкича (65).
Отметим, что на 13-й минуте с поля был удален игрок «Локомотива» Максим Ненахов. На 88-й красную карточку получил игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин.
Таким образом, клуб из Екатеринбурга набрал семь очков, но остался на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет 12-м (9).
7 октября сыграет дома против «Химок». «Локомотив» днем позже сыграет на выезде с «Сочи»
Чемпионат России
11-й тур
«Локомотив» – «Урал» – 2:4 (0:2)
Голы: Баринов, 92; Игнатьев ,93 - Каштанов, 7; Юдин, 41; Ранджелович, 62; Мишкича, 65.