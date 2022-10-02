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Тренер «Барселоны» Хави предложил проводить все матчи сборных в одну паузу

Наставник пожаловался на интенсивный график.
02 октября 2022 09:46

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави предложил проводить все матчи сборных в одну международную паузу.

«У ФИФА есть план по проведению чемпионата мира каждые два года и это вызывает споры. Но и есть вариант календаря, в котором национальные команды собираются и играют полтора месяца. После этого клубы получают игроков до конца сезона. Получился бы один блок с матчами сборных. Я думаю, что это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня», - приводит слова наставника зарубежные СМИ.

Напомним, что игроки каталонского клуба Рональд Араухо, Жюль Кунде, Френки де Йонг и Мемфис Депай не сыграли в матче 7-го тура ла лиги с «Мальоркой» (0:1) из-за травм, полученных в расположении национальных команды.

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