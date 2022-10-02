Едвай прокомментировал поражение от «Урала»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай дал комментарий после поражения от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура чемпионата России.

«В игре с «Уралом» мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный мяч плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

В составе железнодорожников голы забили Дмитрий Баринов (92) и Иван Игнатьев (93). »Урал» ответил забитыми мячами Алексея Каштанова (7), Александра Юдина (41), Лазара Ранджеловича (62) и Даниэля Мишкича (65).

Отметим, что на 13-й минуте с поля был удален игрок «Локомотива» Максим Ненахов. На 88-й красную карточку получил игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга набрал семь очков, но остался на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет 12-м (9).

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