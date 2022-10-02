Отец Холанда заявил, что Эрлинг будет играть за «Манчестер Сити» максимум 3-4 года

Альф-Инге Холанд, отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказал о будущим планах своего сына.

«Я думаю, что Эрлинг хочет показать свои способности во всех лучших лигах мира. Он будет играть за «Манчестер Сити» максимум 3-4 года», - приводит слова Холанда-старшего зарубежные СМИ.

Отметим, что прошедшим летом 22-летний футболист пополнил состав «горожан», перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. С тех пор он забил 14 голов и отдал одну результативную передачу в десяти матчах.