Дмитрий Селюк: «Факел» не проиграет «Торпедо», будет забито меньше 2,5 мячей

«Торпедо» сейчас много не пропускает, а, если забивает, старается играть на удержание. Забитых мячей будет немного. Болельщикам может показаться, что игра не будет интересной, но, я думаю, что как раз мы увидим интересный матч, где будет много борьбы, будет напряжение.

«Факел» играет дома, если побеждает одного из прямых конкурентов на выживание, то шансы «Торпедо» остаться в РПЛ еще уменьшатся.

Прогноз такой: победа «Факела», либо ничья. Но если делать ставку, я бы поставил, что будет забито меньше 2,5 мячей.

Матч «Факел» - «Торпедо» пройдет сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало в 14.00.