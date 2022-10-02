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Дмитрий Селюк: «Факел» не проиграет «Торпедо», будет забито меньше 2,5 мячей

Сегодня будет сыграно четыре матча 11-го тура РПЛ, а завершится тур в понедельник. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч «Факел» - «Торпедо».
02 октября 2022 11:45
автор: Юрий Волохов

«Торпедо» сейчас много не пропускает, а, если забивает, старается играть на удержание. Забитых мячей будет немного. Болельщикам может показаться, что игра не будет интересной, но, я думаю, что как раз мы увидим интересный матч, где будет много борьбы, будет напряжение.

«Факел» играет дома, если побеждает одного из прямых конкурентов на выживание, то шансы «Торпедо» остаться в РПЛ еще уменьшатся.

Прогноз такой: победа «Факела», либо ничья. Но если делать ставку, я бы поставил, что будет забито меньше 2,5 мячей.

Матч «Факел» - «Торпедо» пройдет сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Начало в 14.00.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: «Факел» не проиграет «Торпедо», будет забито меньше 2,5 мячей
Сегодня будет сыграно четыре матча 11-го тура РПЛ, а завершится тур в понедельник. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч «Факел» - «Торпедо».
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