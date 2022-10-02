«Факел» – «Торпедо». Стартовые составы

«Факел» и «Торпедо» опубликовали свои стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 2 октября, в Воронеже. Начало - в 14:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Роганович, Шапич, Енин, Эркинов, Савич, Лебеденко, Караев.

Добавим, что в данный момент «Факел» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке (4 очка).