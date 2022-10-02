Мойзес - о победе над «Химками»: Мы очень хорошо начали. Развивали свои атаки, забили два мяча

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза дал комментарий после победы над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Хочу поздравить всех ребят с победой. Мы очень хорошо начали. Развивали свои атаки, забили два мяча. В целом хорошо выглядели, нити игры держали в своих руках», - приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.

В составе победителей дубль оформил Федор Чалов (13-я и 38-я минуты). Подмосковный клуб ответил забитым мячом в исполнении Бутты Магомедова (88-я).

Таким образом, ЦСКА с 23 очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 13-й строчке, имея в своем активе восемь очков.