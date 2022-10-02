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Дмитрий Селюк: «Спартак» потратил много сил с «Зенитом». В Нижнем будет забито меньше трех голов

Сегодня будет сыграно четыре матча 11-го тура РПЛ., завершится тур в понедельник. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч «Пари НН» - «Спартак».
02 октября 2022 13:17
автор: Юрий Волохов

«Спартак» на бумаге и по составу выглядит значительно сильнее «Пари НН». Плюс отличная победа над «Зенитом» придала команде еще дополнительный импульс.

По идее, «Спартак» должен обыгрывать «Нижний», но мы помним, как «Спартак» прессинговал всю игру с «Зенитом», футболисты потратили очень много сил и не только физических. Победы может и не быть. Я бы поставил: будет забито меньше трех голов.

Матч «Пари НН» - «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Нижний Новгород». Начало в 19.00.

источник: «Советский спорт»
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