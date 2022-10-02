Тарханов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Ростов»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

«Наверное, «Зенит» победит в этом матче, учитывая проигрыш «Спартаку» в Кубке России. На данный момент петербуржцы сильнее, они фавориты в любом случае», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени.

К слову, 10 туров РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» с 22 баллами располагается на третьем месте.