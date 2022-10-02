Роналду не включен в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Манчестер Сити»

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Канселу, Гюндоган, Де Брейне, Б. Силва, Фоден, Холанд, Грилиш.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Мактоминей, Эриксен, Фернандеш, Санчо, Антони, Рэшфорд.

Напомним, что команды встретятся между собой в рамках девятого тура чемпионата Англии. Игра состоится 2 октября на стадионе «Этихад». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.