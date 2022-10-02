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«Факел» и «Торпедо» не выявили победителя в матче РПЛ, Лебеденко забил гол

Встреча прошла в Воронеже.
02 октября 2022 15:57

«Факел» на своем поле принимал «Торпедо» в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Хызыр Аппаев (41-я минута) и Сергей Божин (44-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Игоря Лебеденко (28-я) и Игоря Смольникова (62-я).

Отметим, что московская команда осталась в меньшинстве на 89-й минуте - с поля был удален Стефан Шапич.

Таким образом, «Факел» девятью очками поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» находится на 16-й позиции, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Факел» примет дома петербургский «Зенит» (8 октября), а «Торпедо» сыграет в Москве против «Нижнего Новгорода» (9 октября).

источник: «Советский спорт»
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Встреча прошла в Воронеже.
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