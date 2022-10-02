Смольников получил награду лучшему игроку матча «Факел» - «Торпедо»

Защитник московского «Торпедо» Игорь Смольников признан лучшим игроком матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команда встречалась с воронежским «Факелом».

Футболист забил второй мяч черно-белых на 64-й минуте.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. В составе воронежцев отличились Хызыр Аппаев и Сергей Божин.

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Игоря Лебеденко и Смольникова.

Отметим, что московская команда осталась в меньшинстве на 89-й минуте - с поля был удален Стефан Шапич.

«Торпедо» находится на 16-й позиции, имея в своем активе пять очков.