Лебеденко побил рекорд Игнашевича и стал самым возрастным автором гола в РПЛ

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором забитого мяча в истории РПЛ.

Форвард отличился в возрасте 39 лет, четырех месяцев и пяти дней. Напомним, футболист открыл счет в матче 11-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом».

Прежний рекорд принадлежал Сергею Игнашевичу, которому на тот момент было 38 лет (2018 год).

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. В составе воронежцев отличились Хызыр Аппаев и Сергей Божин.

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Лебеденко и Игоря Смольникова.

Отметим, что московская команда осталась в меньшинстве на 89-й минуте - с поля был удален Стефан Шапич.

«Торпедо» находится на 16-й позиции, имея в своем активе пять очков.