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Хет-трики Фодена и Холанда принесли «Манчестер Сити» разгромную победу над «Юнайтед»

«Горожане» отправили шесть мячей в ворота соперника.
02 октября 2022 17:54
автор: Александр Шульгин

В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем стадионе разгромил одноклубников из «Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых по хет-трику оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

Гости ответили голами Антони и дублем Антони Марсьяля. Добавим, что Криштиану Роналду так и не появился на поле, весь матч просидев на скамейке запасных.

«Сити» набрал 20 очков и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние одного очка. «Юнайтед» с 12 очками остался шестым.

АПЛ
9-й тур
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 6:3 (4:0)
Голы: Фоден, 8; 44; 73; Холанд, 34; 37; 64 - Антони, 56; Марсьяль, 84, 90 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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