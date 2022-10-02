«Зенит» победил «Ростов» в матче лидеров РПЛ

«Зенит» в домашнем матче 11-го тура российской премьер-лиги победил «Ростов» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых забивали Филипе Малком (14-е минута), Вендел (65) и Далер Кузяев (77), у дончан отличился Николай Комличенко (47).

Таким образом, лидирующие в чемпионата петербуржцы набрали 29 очков, увеличив отрыв от второго места до 9 очков. Желто-синие опустились на третью строчку (22 очка).

В следующем туре «Зенит» 8 октября сыграет с «Факелом», «Ростов» на следующий день примет «Краснодар».

РПЛ

11-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:0)

Голы: Малком, 14; Вендел, 65; Кузяев, 77 - Комличенко, 47

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос (Сутормин, 89), Клаудиньо (Мантуан, 73), Вендел (Ерохин, 89), Мостовой (Кузяев, 64), Малком, Кассьерра (Сергеев, 46).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов (Терентьев, 85), Осипенко, Мелехин, Чернов, Уткин, Глебов, Щетинин (Тугарев, 73), Байрамян (Миронов, 60), Полоз (Муамба Нтумба, 86), Комличенко (Голенков, 85).

Предупреждение: Барриос, 50.