Холанд сделал пять хет-триков в АПЛ на 224 матча быстрее Роналду

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче девятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» оформил свой пятый хет-трик в АПЛ.

Для этого футболисту понадобилась всего восемь игр, что на 224 матча меньше, чем потребовалось Криштиану Роналду.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «горожан», в составе которых, кроме Холанда, три мяча забил Фил Фоден.

Гости ответили голами Антони и дублем Антони Марсьяля. Добавим, Роналду так и не появился на поле, весь матч просидев на скамейке запасных.

«Сити» набрал 20 очков и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние одного очка. «Юнайтед» с 12 очками остался шестым.