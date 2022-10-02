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Более 120 человек погибли после беспорядков по окончанию матча чемпионата Индонезии

Потасовка произошла по завершению игры «Арема» и «Пересбая».
02 октября 2022 19:37
автор: Максим Скороходов

125 человек погибли после завершения матча чемпионата Индонезии по футболу, сообщает зарубежная пресса.

Матч между клубами «Арема» и «Персебая» завершился со счетом 2:3. Болельщики хозяев сначала начали бросать бутылки, а потом вышли на поле, после чего органы правопорядка применили слезоточивый газ. В итоге 125 человек скончались, будучи задавлены.

100 человек находятся в больницы, 11 из них в критическом состоянии.

Футбольная ассоциация Индонезии приостановила чемпионат до завершения разбирательств и запретила «Ареме» играть на своем стадионе домашние матчи.

источник: «Советский спорт»
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