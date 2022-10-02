Более 120 человек погибли после беспорядков по окончанию матча чемпионата Индонезии

125 человек погибли после завершения матча чемпионата Индонезии по футболу, сообщает зарубежная пресса.
Матч между клубами «Арема» и «Персебая» завершился со счетом 2:3. Болельщики хозяев сначала начали бросать бутылки, а потом вышли на поле, после чего органы правопорядка применили слезоточивый газ. В итоге 125 человек скончались, будучи задавлены.
100 человек находятся в больницы, 11 из них в критическом состоянии.
Футбольная ассоциация Индонезии приостановила чемпионат до завершения разбирательств и запретила «Ареме» играть на своем стадионе домашние матчи.
источник: «Советский спорт»