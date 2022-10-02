Голевая передача Головина и хет-трик Бен-Йеддера помогли «Монако» разгромить «Нант»

В матче девятого тура французской Лиги 1 «Монако» дома крупно переиграл «Нант».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Хет-триком отметился Виссам Бен-Йеддер. Один мяч записал на свой счет Борель Эмболо. Гостям помог автогол Кайо.

Отметим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин ассистировал Бен-Йеддеру в эпизоде со вторым голом форварда.

«Монако» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Нант» с семью очками остался 16-м.

Лига 1

9-й тур

«Монако» - «Нант» - 4:1 (3:0)

Голы: Эмболо, 2; Бен-Йеддер, 6; 28; 62 (с пенальти) - Кайо, 79 (автогол).