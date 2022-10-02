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«Монпелье» в гостях проиграл «Тулузе», полиция применила слезоточивый газ

Матч чемпионата Франции был прерван в начале второго тайма.
02 октября 2022 20:26
автор: Максим Скороходов

Домашний матч «Тулузы» против «Монпелье» был прерван в начале второго тайма.

Причиной этого стали беспорядки на трибунах. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Игра проходила в девятом туре лиги 1 и завершилась победой «Тулузы» со счетом 4:2.

В составе «Монпелье» забивали Николя Коцца (7-я минута) и Элье Ваи (68). У хозяев поля голами отличились Стейн Спиринг (18), Абухлаль Закария (24), Фарес Чайби (31) и Брехт Дежагер (48), при этом с 61-й минуте они играли в меньшинстве: две желтые карточки получил Миккель Деслер.

Теперь у «Тулузы» 11 очков, а у «Монпелье» осталось 12. Команды занимают соответственное 12-е и 10-е места.

В следующем туре «Тулуза» 7 октября сыграет с «Лионом», а «Монпелье» через два дня примет «Монако».

источник: «Советский спорт»
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