«Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде над «Пари НН»

В матче девятого тура РПЛ московский «Спартак» на выезде нанес поражение «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Шамар Николсон и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Хозяева ответили точным ударом Мамаду Майга.

«Спартак» набрал 22 очка и сравнялся по этому показателю с занимающим третье место «Ростовом», который сегодня уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге.

«Пари НН» с 12 очками остался на десятой позиции.

В следующем туре «Спартак» на своем поле 9 октября примет «Крылья Советов». «Пари НН» сыграет на выезде против «Торпедо».

РПЛ

9-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Спартак» (Москва) - 1:2 (1:0)

Голы: Майга, 37 - Николсон, 66; Промес, 75 (с пенальти)

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский (Юлдошев, 61), Михайлов, Майга, Сулейманов (Янсане, 69), Милсон.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Зиньковский (Маслов, 80), Хлусевич, Умяров (Литвинов, 46), Пруцев, Денисов (Классен, 67), Промес, Николсон (Мелешин, 90).

Предупреждения: Масоэро, 23; Сулейманов, 50; Юлдошев, 79; Янсане, 88 - Денисов, 34; Джикия, 90.