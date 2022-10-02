«Динамо» проиграло «Ахмату» в 11-м туре РПЛ

«Динамо» в гостевом матче 11-го тура российской премьер-лиги проиграло «Ахмату» со счетом 1:2.

В составе грозненцев забили Антон Швец (22-я минута) и Лечи Садулаев (43), причем последний был на 62-й минуте удален за две желтые карточки.

За столичную команду отличился Ярослав Главдышев (90+4).

Таким образом, чеченская команда набрала 17 очков и обошла своего соперника, став седьмой. Бело-голубые с 16 очками занимают восьмое место.

В следующем туре «Динамо» 8 октября сыграет в гостях с ЦСКА, «Ахмат» на следующий день проведет выездную встречу с «Оренбургом».

РПЛ

11-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва) - 2:1 (2:0)

Голы: Швец, 22; Садулаев, 43 - Гладышев, 90+4

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Швец, Быстров (Семенов, 74), Богосовац, Тимофеев, Бериша (Трошечкин, 74), Камилов, Олейников (Харин, 64), Садулаев, Конате (Ильин, 80).

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт (Скопинцев, 73), Фомин, Норманн (Тюкавин, 46), Захарян, Нгамале (Лесовой, 80), Грулев (Гладышев, 72), Смолов.

Предупреждения: Камилов, 19, Быстров, 25, Норманн, 28, Садулаев, 39, Лаксальт, 44, Сазонов, 52.

Удаление: Садулаев, 61.