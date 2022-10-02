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Тен Хаг рассказал, почему Каземиро не появился в стартовом составе «МЮ» на игру с «Манчестер Сити»

«Горожане» выиграли в 9-м туре АПЛ со счетом 6:3.
02 октября 2022 21:44
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему полузащитника Каземиро не было в стартовом составе на матч девятого тура английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» (3:6).

Напомним, что экс-полузащитник «Реала» вышел на замену на 59-й минуте при счете 4:1 в пользу «Сити».

«В тот день, когда мы его подписали, мы начали побеждать. У команды все было хорошо. Выбор был сделан не против Каземиро, это в пользу Скотта МакТоминея. Я уверен, что Каземиро будет важен для нас, скоро он будет регулярно играть за команду, но это должно происходить естественным образом», - сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» журналистам.

Добавим, что «МЮ» заплатил за Каземиро более 70 млн евро.

За свой новый клуб 30-летний бразилец сыграл шесть матчей и не отличился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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